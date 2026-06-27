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Kaynak: Haber Merkezi

Birçok başarılı yapımda rol alan Soytürk, kariyerindeki projeler kadar özel yaşamıyla da konuşuluyor. Oyuncu, daha önce yaptırdığı bir estetik işlem nedeniyle pişmanlık duyduğunu da açıkça dile getirdi.

Şahsiyet, Gülperi, Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi projelerde yer alan oyuncu, son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle de gündemde kalıyor.

Uzun süredir Samet Vuruşan ile ilişki yaşayan Soytürk, geçmişte evlilik teklifi almış ve bu teklifi kabul ederek düğün hazırlıklarına başlamıştı. Ancak çiftin mutluluğu beklenenden kısa sürdü ve yollarını ayırdılar. Ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vererek barıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla da sık sık adından söz ettiren oyuncu, Danla Bilic’in programında estetik sürecine dair konuştu.

“Yaptırdıktan sonra pişman oldum” diyen Soytürk, burnunu 18 yaşında sağlık nedeniyle yaptırdığını, sonrasında ise dudak bölgesine küçük bir işlem yaptırdığını söyledi. O dönem bu tarz işlemlerin çok yaygın olduğunu belirten oyuncu, sonradan bu karardan dolayı pişmanlık duyduğunu da ifade etti.