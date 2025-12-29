Bir etkinlikte görüntülenen Rabia Soytürk’ün ilişki sorularına verdiği imalı yanıtlar dikkat çekerken, gecenin ardından Sabancı’nın yalısına gittiği iddiası kulisleri hareketlendirdi. Etkinlik sonrası yaşananlar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

VIP ARAÇ İDDİASI

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; Rabia Soytürk, Gayrettepe’de düzenlenen bir menajerlik şirketi etkinliğine katıldı. Çıkışta ise Hakan Sabancı’nın Soytürk için özel olarak VIP araç tahsis ettiği öne sürüldü.

İddialara göre oyuncu, etkinlikten bu araçla ayrılarak Emirgan’da bulunan ve Sabancı’ya ait olduğu bilinen yalıya geçti.

‘GÜZEL ŞEYLER VAR’

Rabia Soytürk, Hakan Sabancı ile aralarında bir ilişki olup olmadığı yönündeki sorulara net bir yanıt vermekten kaçındı. Soytürk, “Bazı konuların şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı geldiğinde paylaşılır. Güzel şeyler var, tadı kaçmasın” ifadeleriyle aşk iddialarını dolaylı olarak doğrulamış oldu.