Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’a ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın 8’inci yıl dönümünde savcılığın attığı adım, yeniden tartışma yarattı.

Gazeteci Canan Coşkun’un Kısa Dalga’da yer alan haberine göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ile dosyayı takip eden gazetecilerden “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla 2’şer bin TL ön ödeme talep etti. Söz konusu ödemenin yapılması halinde haklarında dava açılmayacağı bildirildi.

DOSYA YILLARDIR TARTIŞMA KONUSU

2018 yılında okuldan döndükten sonra evinin önünde ağır yaralı halde bulunan Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinde delil güvenliğinin sağlanmaması, soruşturma sürecinde savcı ve polislerin görev yerlerinin değiştirilmesi ve tanık ifadelerindeki çelişkiler kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

Soruşturma 2020 yılında takipsizlik kararıyla kapatılırken, dosya daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla yeniden gündeme geldi. Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş ancak aradan geçen süre nedeniyle soruşturmanın yeniden açılmasına gerek olmadığına karar vermişti.