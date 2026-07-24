RABAM, teknoloji altyapısını güçlendirmesi, yapay zekâ tabanlı yeni çözümler geliştirmesi, yurt içinde bilinirliğini artırmayı ve uluslararası büyüme hedeflerini hızlandırması amacıyla melek yatırımcılardan 500 bin dolarlık yatırım aldı.

Türkiye'de otomotiv satış sonrası hizmetler pazarını dijitalleştirme vizyonuyla faaliyet gösteren RABAM, yalnızca bir hizmet platformu olmanın ötesine geçerek otomotiv ekosisteminin tüm paydaşlarını aynı dijital çatı altında buluşturan yeni nesil bir mobilite teknolojisi şirketine dönüşmeyi hedefliyor.

Bireysel kullanıcıdan dev filolara kadar uçtan uca çözüm

RABAM bugün hem bireysel araç sahiplerine hem de kurumsal filolara yönelik kapsamlı çözümler sunuyor. Platform üzerinden kullanıcılar; periyodik bakım, lastik değişimi, lastik oteli, oto yıkama, ekspertiz, çekici hizmetleri, sigorta teklifleri, akaryakıt çözümleri ve araç muayene getir-götür hizmetleri gibi birçok ihtiyacına tek noktadan ulaşabiliyor. Böylece araç sahipleri güvenilir hizmete, şeffaf fiyatlarla ve dijital kolaylıkla erişebiliyor.

Kurumsal tarafta ise RABAM, şirketlerin araç filolarını yalnızca servis süreçlerinde değil, operasyonel verimlilik açısından da yeniden şekillendiriyor. Kendi araç filolarına sahip şirketler; yapay zeka destekli filo yönetim sistemleriyle bakım planlamasından muayeneye, lastik yönetiminden ekspertize, çekici organizasyonundan harcama kontrolüne kadar tüm süreçlerini RABAM üzerinden dijital olarak yönetebiliyor.

Platformun sunduğu 360 derece dijital filo yönetimi, operasyonel süreçleri tek merkezden yönetilebilir hale getirirken, farklı hizmet sağlayıcılarla çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kurumsal müşteriler için geliştirilen tek fatura sistemi, muhasebe, idari işler ve insan kaynakları süreçlerini sadeleştirirken; dijital takip altyapısı sayesinde harcama kontrolü güçleniyor, suistimal riski azalıyor ve şirketlerin operasyonel yükü önemli ölçüde hafifliyor.

Yeni yatırım, RABAM'ı otomotiv teknolojileri platformuna taşıyacak

Alınan yatırım, RABAM'ın yalnızca büyümesini değil, ürün vizyonunu da önemli ölçüde genişletecek. RABAM, geliştireceği yeni nesil yapay zekâ altyapısıyla bireysel araç sahiplerine şeffaf, güvenilir ve kolay erişilebilir hizmetlerin yanı sıra otomotiv özelinde finansal çözümler sunmayı da hedefliyor. Aynı zamanda kurumsal filoların yönetim süreçlerini daha öngörülebilir ve verimli hale getirirken bakım ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi, operasyonların otomatik planlanması, maliyet optimizasyonu, tedarikçi performans analizleri ve karar destek mekanizmaları dijital olarak yönetilebilecek.

Hedef, bölgesel bir mobilite teknolojisi şirketi olmak

RABAM'ın uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezinde ise uluslararası açılım bulunuyor. Türkiye'de oluşturduğu teknoloji ve iş modeli deneyimini yurt dışına taşımayı planlayan şirket, ilk etapta Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çevre coğrafyalarda faaliyet göstermeyi hedefliyor. Benzer otomotiv dinamiklerine sahip pazarlarda dijital filo yönetimi ve satış sonrası hizmet çözümlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan RABAM, bölgesel ölçekte güçlü bir mobilite teknolojisi markası olmayı hedefliyor.

Alınan yeni yatırım, RABAM için yalnızca finansal bir kaynak değil; Türkiye'de geliştirilen bir teknoloji girişiminin küresel ölçekte rekabet edebilecek yeni nesil bir mobilite platformuna dönüşme yolculuğunun da önemli kilometre taşlarından biri olarak görülüyor.

RABAM Kurucusu R. Kaan Aydoğan: "Amacımız araç sahiplerinin dijitaldeki tek durak noktası (one stop shop) olmak”

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan RABAM Kurucusu R. Kaan Aydoğan, alınan finansmanın şirket için yalnızca bir sermaye desteği olmadığını, aynı zamanda RABAM'ın vizyonuna duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Seri A yatırım turumuz öncesinde aldığımız bu köprü yatırım, RABAM'ın bugüne kadar ortaya koyduğu teknoloji, iş modeli ve büyüme potansiyeline duyulan güveni gösteriyor. Biz kendimizi yalnızca otomotiv sektöründe hizmet veren bir platform olarak değil, araç sahipliği deneyimini uçtan uca dijitalleştiren bir teknoloji şirketi olarak konumluyoruz.

Bugün kullanıcılarımız bakım, lastik, ekspertiz, araç yıkama,sigorta, çekici ve birçok satış sonrası hizmete tek platform üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Kurumsal tarafta ise şirketlerin filo operasyonlarını dijitalleştirerek hem ciddi zaman tasarrufu sağlıyor hem de operasyonel maliyetleri düşürüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise bu yapıyı yapay zekâ ile kullanıcılarımıza daha pratik ve finansal çözümler ile geliştirmek olacaktır. Amacımız sadece hizmet sunan bir platform olmak değil; araç sahiplerinin tek durak noktası olmak, kurumsal şirketlerin mobilite süreçlerini yöneten dijital iş ortağı haline gelmek."