Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı’ya ziyarette bulundu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, Başkan Serdal Adalı’nın Tüpraş Stadı’ndaki makamında, 2010-2012 ve 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve bu süreçte kazanılan iki Süper Lig ile bir Türkiye Kupası şampiyonluğunda katkı sağlayan Ricardo Quaresma’yı misafir ettiği ifade edildi. Görüşmede Adalı ile Quaresma’nın sohbet ettiği ve ziyaretin hatırası için fotoğraf çekimi gerçekleştirildiği aktarıldı.