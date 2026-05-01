Beşiktaş taraftarının sevgilisi Ricardo Quaresma Türkiye ziyaretinde verdiği özel röportajda siyah beyazlı kulübe duyduğu derin sevgiden bahsetti.

QUARESMA: 'BEŞİKTAŞ İLE BİRBİRİMİZİ TAMAMLADIK'

A Spor'a konuşan Quaresma, "Beşiktaş için yaptıklarımdan çok gurur duyuyorum. Hayranlarımın beni sevmesi, beni çok mutlu ediyor. Bende mezara gidecek bir sevgi. Beşiktaş ile birbirimizi tamamladık. Ben bu mutluluğu hayatımın sonuna kadar yaşayacağım." diye konuştu.

'TAŞIDIKLARI ARMANIN DEĞERİNİ BİLMELİLER'

Beşiktaş'ın son durumuyla ilgili konuşan Quaresma, "Beşiktaş’ın şu an biraz kayıp olduğunu düşünüyorum. Bence oyuncuların çok daha fazla çalışması lazım. Kulübün önemini, taşıdıkları armanın değerini bilmelerini çok istiyorum. Başkanın da daha iyi transferler yapmasını; savaşçı ruhlu ve şampiyonluğa koşacak oyuncular transfer etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

'SERDAL ADALI İLE KONUŞTUKLARIMIZ ARAMIZDA KALACAK'

Ayrıca kulübe yaptığı ziyarette Başkan Serdal Adalı ile özel bir konuşma yaptıklarını da ifade eden Portekizli eski futbolcu, "Başkan Serdal Adalı benim için çok önemli biri. Bana Türkiye’ye gelme fırsatı sunan, bunca yıl sevgi veren bir kişi. Ancak konuştuklarımız aramızda kalacak; onunla özel bir konuşmamız oldu. Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşımasını çok istiyorum." dedi.

QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ'TA KARİYER RAKAMLARI

Kariyeri boyunca en fazla maça çıktığı kulüp olan Beşiktaş'ta toplam 227 karşılaşmada forma giyen Quaresma 38 gol, 76 asistlik performansıyla etkileyici bir istatistiğe imza atmıştı.