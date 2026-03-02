Dünyanın gözünü çevirdiği ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaş üçüncü gününde tüm şiddetiyle sürerken Suriye PKK'sı PYD'den emperyalizme göz kırpan bir açıklama geldi.

PYD Eşbaşkanlık Konseyi üyesi Foza Yusif, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile yaşanan gelişmelerin Kürtler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Yusif, söz konusu sürecin özellikle İran’daki Kürtler için yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini öne sürdü. Açıklamasında, İran'da Kürtlerin yoğun olduğu bölgeyi işaret eden Yusif, “Rojhilat’ta Kürtlerin seslerini birleştirme ve haklarını talep etme vakti geldi” dedi.

Foza Yusif

Yusif, bölgedeki Kürtlerin ortak bir tutum geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut siyasi ve askeri gelişmelerin, Kürtlerin uzun süredir dile getirdiği talepler açısından bir fırsat oluşturduğunu savunan Yusif, bu sürecin iyi değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Yusif, Kürt siyasi aktörleri ve sivil toplum yapılarının diyalog ve ortak hareket zeminini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, hak arayışının barışçıl ve örgütlü bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.