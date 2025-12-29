Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müzakereler sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi devlet konutuna İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Söz konusu saldırılarda kullanılan İHA'ların tamamının imha edildiğini de aktaran bakan, misillemeye yanıt verileceğini ifade etti.
Lavrov, düzenlenen saldırı girişiminden ötürü müzakere pozisyonlarının değişeceğini de sözlerine ekledi.
ZELENSKIY YALANLADI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, saldırı girişimi iddiasını yalanlayarak, Rusya'nın müzakereleri baltalamak istediğini belirtti.