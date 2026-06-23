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Rus gazeteci Grigory Nekhoroshev, Letonya'nın başkenti Riga'daki evinde ölü bulundu.

69 yaşındaki gazetecinin, kendi topladığı mantarları tükettikten sonra zehirlenerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.

RİGA'DA SİYASİ SIĞINMACI OLARAK YAŞIYORDU

Son 11 yıldır Letonya'da siyasi sığınmacı olarak yaşayan Nekhoroshev'in, Rusya'da görev yaptığı dönemde Kremlin'e yakın çevreleri rahatsız eden haberleri nedeniyle ülkesinden ayrıldığı belirtildi.

Gazeteci, 2008 yılında Moskovsky Korrespondent gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

PUTİN HAKKINDAKİ HABERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Moskovsky Korrespondent, 2008 yılında Vladimir Putin'in eşi Lyudmila'dan ayrılarak eski olimpiyat şampiyonu ritmik jimnastikçi Alina Kabayeva ile evleneceği yönündeki iddiayı gündeme taşımıştı.

Haberin ardından Putin iddialara sert tepki gösterirken, gazetenin sahibi Aleksandr Lebedev kısa süre sonra yayını durdurmuştu.

Nekhoroshev'in bu gelişmelerin ardından güvenlik endişesi yaşadığı ve kendisini Putin'in "kişisel düşmanı" olarak tanımladığı ileri sürüldü.

ZEHİRLİ MANTAR İDDİASI

Daily Mail'in, Letonya merkezli Delfi haber ajansına dayandırdığı habere göre Nekhoroshev, evinin bahçesinden topladığı mantarları yedikten sonra yaşamını yitirdi.

Gazetecinin arkadaşları, mantarlar konusunda bilgili olduğunu ancak bu kez topladığı mantarların zehirli çıktığını öne sürdü.

Letonya makamları ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Nekhoroshev'in ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Letonya'da yaşayan Rus gazeteci Bozena Rynska, olayı "anlaşılmaz" olarak nitelendirirken, gazetecinin arkadaşı Igors Vatolins ise Nekhoroshev'i "yaşlı ya da hasta olmayan, fikirler ve planlarla dolu biri" sözleriyle anlattı.

Öte yandan Vladimir Putin, Alina Kabayeva ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kamuoyu önünde hiçbir zaman doğrulamadı.