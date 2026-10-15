Kaynak: İHA

Putin, Rusya'da gerçekleştirilen "Delovaya Rossiya" adlı iş dünyası forumuna video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını devam ettirdiğine vurgu yapan Putin, "Dün bazı rafinerilere saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı yerleri vurdular, ciddi bir hasar yok ancak saldırılar devam ediyor" sözlerini sarf etti.

'İLK ADIMI ONLAR ATTI, BİZ KARŞILIK VERMEYE BAŞLADIK'

Ukrayna'nın e-ticaret platformları ve diğer sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılarından da bahseden Putin, "İlk adımı onlar attı, biz karşılık vermeye başladık. Şimdi enerji tesisleri ve veri merkezleri dahil diğer tesislerle ilgili de şikayet ediyorlar. Başlamamaları gerekirdi. Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler" sözlerini sarf etti.

Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşılık Batı ülkelerinden Moskova üzerinde baskı kurmalarını istediğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün gerçekleştirdiği açıklamada, Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının ABD'nin barış girişimleriyle çeliştiğini söylemişti.