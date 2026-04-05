Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin, son dönemde ABD’den gelen uyarı ve baskı diline tepki göstererek, “Sürekli duyduğumuz şey şu: Yapmalısın… Mecbursun… Seni uyarıyoruz… Sen kimsin ki?” ifadelerini kullandı.

“YERLERİNİ UNUTMUŞLAR”

Açıklamasının devamında sert mesajlar veren Putin, “Belli ki yerlerini unutmuşlar. Belki de onlara hatırlatmanın zamanı geldi” dedi.

Putin’in sözleri, ABD-Rusya hattında süren gerilimin yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor.