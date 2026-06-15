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Kaynak: AA

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Putin, Çin lideri Şi Cinping'e doğum günü dolayısıyla bir kutlama telgrafı gönderdi. Mesajında Çin'in son yıllarda elde ettiği ekonomik ve teknolojik başarıları öven Putin, Pekin yönetiminin küresel arenadaki etkisini artırdığına dikkat çekti.

Putin'den Çin'e Övgü

Telgrafında Çin'in Şi Cinping liderliğinde ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Putin, ülkenin uluslararası konumunu da güçlendirdiğini ifade etti.

Rus lider, Çin'in küresel siyasetteki rolünün giderek arttığını vurgulayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Rusya-Çin Stratejik Ortaklığı Vurgusu

Putin, Moskova ile Pekin arasında imzalanan anlaşmaların kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Rusya ve Çin'in birçok uluslararası konuda yakın işbirliği içinde hareket ettiğini ifade eden Putin, iki ülke arasındaki diyaloğun gelecekte de devam edeceğinin altını çizdi.

"Çok Kutuplu Dünya Düzeni İçin Çalışacağız"

Mesajında küresel siyasete de değinen Putin, Rusya ve Çin'in adil ve demokratik çok kutuplu dünya düzeninin inşası hedefi doğrultusunda ortak çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Putin, "Halklarımızın yararı için adil ve demokratik çok kutuplu dünya düzeninin inşa edilmesi amacıyla yapıcı diyaloğu ve ortak çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya-Çin İlişkilerinde Yakınlaşma Sürüyor

Son yıllarda siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda ilişkilerini derinleştiren Rusya ve Çin, enerji, teknoloji, savunma ve uluslararası diplomasi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırıyor. Uzmanlar, iki ülkenin küresel gelişmeler karşısında stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirmeyi hedeflediğini değerlendiriyor.