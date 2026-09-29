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Kaynak: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri personel sayısını 2 milyon 441 bin 630’a çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan kararnameye göre, Rus ordusundaki toplam personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi. Bu personelin 1 milyon 550 bin 500’ünü askerler oluşturuyor.

Kararname, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

RUS ORDUSUNDAKİ ASKER SAYISI 15 BİN 500 ARTTI

Yeni düzenlemeyle Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 artırılarak 1 milyon 550 bin 500’e çıkarıldı.

Putin, Temmuz 2026’da imzaladığı önceki kararnameyle Rus Silahlı Kuvvetleri personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere toplam 2 milyon 426 bin 130 olarak belirlemişti. Bu karar 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girmişti.

PUTİN GEÇEN YIL UKRAYNA’DAKİ ASKER SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

Putin, geçen yılın sonunda Ukrayna’daki savaşta 700 binden fazla Rus askerinin görev yaptığını açıklamıştı.

Rus ordusunda ayrıca Ukrayna’da savaşmak üzere sözleşmeli ve gönüllü askerlerin de bulunduğu belirtildi.