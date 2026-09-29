Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri personel sayısını 2 milyon 441 bin 630’a çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan kararnameye göre, Rus ordusundaki toplam personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi. Bu personelin 1 milyon 550 bin 500’ünü askerler oluşturuyor.

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Kararname, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

RUS ORDUSUNDAKİ ASKER SAYISI 15 BİN 500 ARTTI

Yeni düzenlemeyle Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 artırılarak 1 milyon 550 bin 500’e çıkarıldı.

Putin, Temmuz 2026’da imzaladığı önceki kararnameyle Rus Silahlı Kuvvetleri personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere toplam 2 milyon 426 bin 130 olarak belirlemişti. Bu karar 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girmişti.

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PUTİN GEÇEN YIL UKRAYNA’DAKİ ASKER SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

Putin, geçen yılın sonunda Ukrayna’daki savaşta 700 binden fazla Rus askerinin görev yaptığını açıklamıştı.

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Rus ordusunda ayrıca Ukrayna’da savaşmak üzere sözleşmeli ve gönüllü askerlerin de bulunduğu belirtildi.