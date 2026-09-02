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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.





Kremlin tarafından aktarılan açıklamalara göre Putin, Rusya’nın İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek Tahran’a gerekli yardımın ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlandığını söyledi.





PEZEŞKİYAN’DAN YAPTIRIM MESAJI



Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik kısıtlamalara benzetti.





Washington yönetimini tek taraflı davranmak ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan İran Cumhurbaşkanı, Moskova ile Tahran’ın yaptırımların etkisini azaltmak için birlikte çalışabileceğini savundu.





Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı yapılar üzerinden ekonomik işbirliğinin geliştirilebileceğini ve ABD’nin tek taraflı önlemlerine alternatif yollar bulunabileceğini belirtti.

RUSYA’NIN ASKERİ DESTEĞİ GÜNDEMDE



Haberde, Rusya’nın İran’a temel malzemelerin yanı sıra askeri alanda da destek verdiği öne sürüldü. Moskova’nın İran’a uydu görüntüleri ve hedefleme bilgileri sağladığına ilişkin iddiaların daha önce ABD ve Ukrayna kaynaklı değerlendirmelerde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu verilerin İran’ın Orta Doğu’daki ABD hedeflerine yönelik saldırılarında kullanıldığı ileri sürülürken Rusya’nın sağladığı desteğin kapsamına ilişkin resmi ayrıntı paylaşılmadı.

İran da Ukrayna savaşında kullanılan Şahid tipi insansız hava araçları nedeniyle Rusya’ya askeri destek vermekle suçlanmıştı.

ABD EKONOMİK BASKIYI ARTIRIYOR

Putin’in açıklamaları, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran’a karşı yeni bir ekonomik baskı kampanyası duyurmasının ardından geldi.





“Operation Economic Outcast” adı verilen kampanya kapsamında İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu öne sürülen yurt dışındaki banka hesapları ve mülklerin hedef alınması planlanıyor.