Vladimir Putin, Hamad bin Isa Al Khalifa ile telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

'TAM ÖLÇEKLİ SAVAŞ RİSKİ'

Açıklamada, İran etrafında oluşan tablonun tüm bölgeyi öngörülemeyen sonuçlara sürükleyebileceği vurgulandı. Tarafların, durumun kontrolden çıkmaması için saldırıların durdurulması ve siyasi-diplomatik çözüm yollarına dönülmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Putin’in, bölgedeki gerilimin azaltılması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

ÇATIŞMALAR BÖLGEYE YAYILDI

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, İran da karşı saldırılar düzenledi. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de ABD üslerinin bulunduğu bazı hedeflerin vurulduğu bildirildi.

İran Kızılayı, bombardımanlarda 555 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgedeki çatışmaların yayılma riski sürüyor.