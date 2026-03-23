Vladimir Putin, Kim Jong-un’u Kuzey Kore’de Devlet İşleri Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Kim’e yönelik mesajında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Putin mesajında, Kim’i en içten dileklerle kutladığını belirterek, iki ülke arasındaki dostane ve müttefik ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı katkıyı takdir ettiklerini ifade etti.

Rus lider, Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesi için yakın işbirliğinin süreceğini vurgulayarak, bunun her iki ülkenin halklarının temel çıkarlarına hizmet ettiğini dile getirdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI GÖREVE SEÇİLDİ

Kim Jong-un, Kuzey Kore’de Yüksek Halk Meclisinin 15. dönem ilk oturumunda üçüncü kez Devlet İşleri Komisyonu Başkanlığı görevine getirildi. Bu görev, ülkenin en üst politika belirleme organı olarak öne çıkıyor.