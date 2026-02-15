Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin, İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve iyi komşuluk temelinde ilerlediği vurgulandı.

EGEMENLİK VE GÜVENLİK VURGUSU

Putin, mesajında Rusya’nın İran’ın egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma yönündeki adımlarını desteklediğini belirterek, mevcut zorlu uluslararası koşullarda Tahran’ın güvenliğini sağlama çabalarına destek verdiklerini ifade etti.

STRATEJİK ORTAKLIK MESAJI

Moskova ile Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlenerek devam etmesi temennisinde bulunan Putin, Pezeşkiyan’a sağlık ve başarı, İran halkına ise mutluluk ve refah dileklerini iletti.