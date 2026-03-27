ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş devam ederken küresel ekonomiye ilişkin endişeler artıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması petrol ve gübre fiyatlarının ciddi şekilde artmasına neden olurken enflasyonun ciddi şekilde artabileceği belirtiliyor.

ABD’nin bir yandan İran’a ateşkes teklifi verirken diğer yandan saldırılara devam etmesi ve ek asker gönderme planı savaşın gidişatına ilişkin belirsizliğin artmasına neden oluyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin’den savaşla ilgili gelen son açıklama özellikle ekonomiye ilişkin endişeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Putin, savaşın küresel etkilerinin koronavirüs salgınına benzer olabileceğinin altını çizdi.

İş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Putin, savaşın sonuçlarının henüz net şekilde öngörülemediğini belirterek, ''Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçlarını kesin olarak tahmin etmek zor. Hatta çatışmaya dahil olanlar bile bunu öngöremiyor'' dedi.

BİRÇOK SEKTÖRDE YOĞUN BASKI VAR

Rus lider, mevcut çatışmanın özellikle uluslararası lojistik, üretim ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtığını vurguladı. Ayrıca hidrokarbon, metal ve gübre sektörleri üzerinde yoğun baskı oluştuğunu dile getirdi.

Putin’in açıklamaları, küresel ekonomide artan belirsizlik ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Savaşın enerji, lojistik ve üretim hatları üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken Rus lider, korkutan bir kıyaslama yaptı. Mevcut tabloyu tüm kıtaların gelişimini durduran koronavirüs salgınıyla karşılaştıran Putin, şunları kaydetti:

"Uluslararası ilişkilere ve yatırımlara vurulan darbeler artık daha sık hale geliyor. Küresel ekonomi, tıpkı pandemi dönemindeki gibi sistemik bir şokla karşı karşıya. Üretim hatları kopma noktasında."

'RUSYA GÜÇLÜ OLMALIDIR'

Küresel ticaretteki sarsıntıların hız kazandığını belirten Putin, "Bunlar, yeni bir gerçeklik haline geliyor ve tüm küresel ekonominin yeni bir duruma geçişine eşlik ediyor. Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.