Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ile enerji alanında yeniden işbirliği yapılabileceğine dair mesaj verdi.

Başkent Moskova’da enerji sektöründeki gelişmelerin ele alındığı bir toplantıda konuşan Putin, Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının son bir haftada yaklaşık yüzde 30 yükseldiğini belirtti.

Putin, emtia fiyatlarında yaşanan artışın kalıcı olmayacağını ifade ederek mevcut yüksek fiyatların geçici olduğunu söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasalarında ciddi riskler yarattığını dile getiren Putin, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun küresel petrol arzını etkileyebileceğini vurguladı.

Putin, bu güzergah üzerinden gerçekleştirilen petrol taşımacılığına bağlı üretimin önümüzdeki dönemde tamamen durma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

AVRUPA’YA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Rusya’nın güvenilir ortaklarına enerji sevkiyatını sürdürdüğünü belirten Putin, Avrupa ile yeniden çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Putin, Avrupalı şirketlerin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ortaklık konusunda adım atması halinde Rusya’nın enerji alanında işbirliğine açık olduğunu dile getirdi.

Ancak bu süreç için Avrupa’dan net bir “sinyal” gelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.