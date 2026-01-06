Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Rus devletine ait Rusya Today’e konuştu ve ABD’nin Nicolas Maduro'yu kaçırarak dünyayı "barbarlığa" geri döndürecek "felaket niteliğinde bir emsal" oluşturduğunu söyledi.

Correa, Ukrayna lideri Volodomir Zelenski’yi işaret ederek şu yorumu yaptı:

-Putin'in Zelenski'yi ele geçirdiğini bir anlığına düşünün. Dünyanın nasıl tepki göstereceğini hayal edebiliyor musunuz? ABD'nin aldığı tepkiye hiç benzemez. Bu emsalsiz ve olağandışı olay, uluslararası toplumdan çok daha güçlü bir tepki görmeli. 'Söylediğimi yapın yoksa sizi yeniden bombalarım' diyorlar. Bu yalnızca Venezuela ya da Latin Amerika için değil, tüm gezegen için aşırı tehlikeli bir şey.

***

Eski Ekvador Başkanı, Maduro'nun kaçırılmasına böyle tepki gösterdi ama The İndependent'in haberine göre şimdiki Ekvador başkanı Daniel Noboa, ABD'nin operasyonunu kutladı ve Chavez ideolojisini benimseyenlere hitaben, "Sizin yapınız tüm kıtada tamamen çökecek." dedi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de ABD saldırısını destekledi.

İspanya ise Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Meksika, Şili, Kolombiya ve Uruguay'la birlikte ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Venezuela'nın Venezuelalılar tarafından yönetilmesinin vazgeçilmezliği, meselenin uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiği, her türlü dış müdahaleye karşı olunduğu, bölgesel barış ve istikrarın tehlikeye atılmaması için BM Genel Sekreteri'nin arabuluculuk yapmaya çağrıldığı mesajları verildi.

***

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasının ardından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in kaçırılmasının da "şaşırtmayacağını" söyledi.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Medvedev, Merz için "Neonazi" benzetmesini kullandı ve "Merz'in kaçırılması, bu karnavalda mükemmel bir olay örgüsü değişikliği olabilir. Bu noktada, bizi şaşırtacak pek bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Aslında başkan kaçırmak, ABD’nin ilk vukuatı değil... 1989 yılında Panama’yı işgal eden ABD ordusu, devlet başkanı Noriega’yı yakalayıp götürdü. Noriega uyuşturucu suçlarından yargılanıp hapse mahkum edildi.

Haiti’de devlet bakanı Aristide, 2004 yılında ABD askerleri tarafından uçağa bindirilip Afrika'ya sürgüne gönderildi.

***

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin insanlık tarihinde bir Güney Amerika ülkesinin başkentini bombalayan ilk ülke olduğuna dikkati çekti ve "Ne (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ne (Nazi diktatör Adolf) Hitler, ne (İspanyol diktatör Francisco) Franco, ne de (Portekizli diktatör Antonio de Oliveira) Salazar bunu yaptı." dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Petro, Latin Amerika'nın ya birleşmesi gerektiğini ya da kendisine dünya için önemli bir merkez gibi değil de bir hizmetçi ve köle gibi davranılacağını kaydetti.

İşbirliği için sadece Kuzey Amerika'ya değil dünyanın her yerine baktığını bildiren Petro, Çin ve Rusya ile ittifakın işe yaramadığını söyledi

Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula'ya da seslenerek, ittifakın her şeyden önce bombalanan Latin Amerika'nın bizzat kendisiyle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

***

Aslında eski savaşlarda, ordusu mağlup olan devlet başkanı savaş meydanında esir alınabilirdi. Meselâ Yıldırım Bayezit, 1402'de Timur’un ordusu tarafından esir alınmıştı. Osmanlı devleti fetret dönemi yaşamıştı...

Yine Fransa Kralı Birinci Fransuva, 1525'te Kutsal Roma-Cermen imparatoru olan Şarlken'e karşı 1525'teki Pavia Savaşı'nda ise esir düşmüştü. Kral Fransuva'nın annesi, Kanuni Sultan Süleyman'a mektup yazarak yardım istemişti.

Fransuva, Şarlken'le anlaşma imzalayarak esaretten kurtulduysa da 1528'de Şarlken'e karşı yine Kanunî Sultan Süleyman'dan yardım istedi. Kanuni de Viyana'yı kuşatarak, Fransa'ya nefes aldırdı. Şarlken 1546'da yeniden saldırınca, Kanuni, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı yardıma gönderdi...

Hunlar döneminde de esir alınan Çin kağanları oldu. Türk hanedanı da 50 yıl kadar Çin esaretinde yaşadı... Atilla da çocukken Roma’ya esir düşmüştü... Eflak prensi 3. Vlad ve kardeşi Radu da Osmanlı sarayında uzun süre rehin olarak tutuldu. Voyvoda olunca Osmanlı birliklerine de komuta etti ama 1477’de ikinci defa isyan edince başı kesilerek Fatih Sultan Mehmed’e gönderildi...