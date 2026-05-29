Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaşlanmak ve ölmek istemiyor.

Uzun zamandır tüm dünyada yaşlanmayı geri çevirmenin mümkün olup olmadığı tartışılırken, Wall Street Journal’ın haberine göre Putin, Kremlin destekli yaşlanmayı yavaşlatma programı başlattı.

26 MİLYAR DOLAR KAYNAK HARCANDI

Habere göre Kremlin’in desteklediği projelerin odağında; 3D organ basımı, küçük laboratuvar domuzlarında insan organı büyütme, gen terapisi ve soğuk terapi gibi yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik çalışmalar bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Rusya bu çalışmalara toplam 26 milyar dolar para ayırdı.

KISA VADELİ HEDEF İÇİN ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Öte yandan programın kısa vadeli hedefinin, 2030 senesine kadar insan organlarının problemsiz olarak değiştirilebilmesini mümkün hale getirmek olduğu ve bu doğrultuda yoğun çalışmaların yoğunlaştığı ifade edildi.

Haberde, Kremlin Basın Servisinin tüm bu projelerin devlet tarafından desteklendiğini ve çok sayıda bilimsel araştırma kurumunun çalışmalara katıldığını açıkladığı belirtildi.

PUTİN'İN KIZI DA PROGRAMDA

Dikkat çeken bir diğer detay ise Vladimir Putin’in kızının da programın üst kademelerinde görev alıyor olması oldu. Fakat Putin’in kızı hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı.

Putin’in yaşlanma ve yaşam süresi konusundaki ilgisi daha önce de gündeme gelmişti.

150 YAŞINA KADAR YAŞAMA İHTİMALİ

Vladimir Putin’in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçmişte gerçekleştirdiği ve mikrofonlara yansıyan bir sohbette organ nakilleri ile insanların 150 yaşına kadar yaşayabilme ihtimali üzerine konuştuğu ifade edilmişti.

Bu ifadeler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.