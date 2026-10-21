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Kaynak: DHA

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg’da görüştü.

PUTİN’DEN TRUMP’A UKRAYNA TEŞEKKÜRÜ

Putin, Ukrayna’daki krize çözüm bulma konusunda gösterdiği ilgi dolayısıyla Trump’a teşekkür etti. Görüşme sırasında Putin, Witkoff’tan Norveç’te Ukrayna heyeti ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle yapılan temasların ayrıntılarını ve görüşmelerin sonuçlarını paylaşmasını istedi. Witkoff, Oslo’da yürütülen diplomatik görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini bildirdi.

RUSYA VE ABD ARASINDA EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Putin ayrıca Trump’ın son temaslarında, yaşanan insani kayıpların önüne geçilmesi için Ukrayna’daki çatışmaların bitirilmesi gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

ABD’li temsilci, savaşın sona ermesinin ardından Moskova ile Washington arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik olanakların değerlendirilebileceğini belirtti. Witkoff, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin farklı yaklaşımları özetleyen belgeleri Putin’e ileteceğini de kaydetti. ABD Başkanı Trump adına konuşan Witkoff, dizel anlaşması konusunda aldığı karar nedeniyle Putin’e teşekkürlerini sundu.