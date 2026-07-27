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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da gerçekleştirilen Rus Donanması Günü kutlamaları kapsamında askeri yetkililerle bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve filo komutanlarının, Putin'e operasyonel durum ve icra edilen görevler hakkında bilgi sunduğu bildirildi.

“KARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLMESİ GEREKİYOR”

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rus gemilerine yönelik el koyma girişimlerine karşı kritik bir talimat vererek "Kötü niyetli şahıslar, ticari filo dahil filomuzu etkileme yönünde girişimlerde bulunuyor. Bu tür durumlarda, korsanlıkla uluslararası deniz hukuku çerçevesinde, ancak kararlı şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere ilişkin de sert bir uyarıda bulunan Putin, "Kaliningrad bölgesinin güvenliği, Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

“ER YA DA GEÇ BU TOPRAKLARI KAYBEDECEĞİNE EMİNİM”

Putin, Rus Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Ukrayna'daki çatışmalarda aktif rol oynadığını ifade ederek "Deniz piyade askerleri, her zaman ilerliyor ve bu yıl (Ukrayna'da) 20'den fazla yerleşim yerini kurtardı” dedi.

Ukrayna'nın batı bölgelerine ilişkin tartışmalı bir açıklamada bulunan Putin, bu toprakların tarihsel olarak Polonya, Macaristan ve Romanya'ya ait olduğunu öne sürerek, "Ukrayna'nın er ya da geç bu toprakları kaybedeceğinden eminim. Bunlar, Polonya, Macaristan ve Romanya'ya ait idi. Her şey, bugün yarın veya birkaç yıl sonra tarihsel olarak yerli yerine gelecek" sözlerini sarf etti.

“DONANMAMIZ NÜKLEER ÜÇLEMEDE BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Putin, Rus donanmasını geliştirmeye ve gemileri modern silahlarla donatmaya devam edeceklerini de açıklayarak "Donanmamız, nükleer üçlemede büyük öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşta zafer elde etmek için elinden geleni yapacaklarını söyleyen Putin, "özel askeri operasyonun" er ya da geç sona ereceğini bildirdi. Putin, Rusya'nın daha önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tek garantörü olduğunu ancak Kiev'in Rusya'yı düşman bilmeyi seçtiğini de ifadelerine ekledi.