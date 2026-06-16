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Olay, Belarus sınırına yakın Biała Podlaska kentinde meydana geldi. İngiliz basını Daily Mail’in aktardığı bilgilere göre, 44 yaşındaki sanatçı Robert Kuzovkov (Semyon Skrepetsky), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Nefes'in haberine göre, saldırganın sanatçıya yaklaşarak yakın mesafeden ateş açtığı belirtilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Skrepetsky kurtarılamadı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

Polonya polisi saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yetkililer, şüphelinin kıyafet değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla bağlantılı olabilecek kişilerin de araştırıldığı bildirildi.

PUTİN VE KREMLİN’E YÖNELİK ESERLERİYLE TANINIYORDU

Skrepetsky, eserlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sert şekilde eleştirmesiyle biliniyordu. Sanatçı, Putin’i “kanlı diktatör” olarak tasvir ettiği çalışmalarıyla dikkat çekiyordu.

Ayrıca Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ve Çeçen lider Ramzan Kadirov gibi Kremlin’e yakın isimleri de eserlerinde sık sık hedef alıyordu.

Öte yandan sanatçının ölümünden yalnızca üç gün önce Berlin’deki Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenlediği, eylem sırasında Rus bayrağını çöpe attığı öğrenildi