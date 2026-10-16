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Kaynak: AA

Rus lider Putin, Dobropolye’nin kontrol altına alındığını açıklayarak Donetsk sınırlarına ilerlendiğini duyurdu. Gerasimov ise cephedeki kazanımları, hava hedeflerine yönelik operasyonları ve Ukrayna altyapısına düzenlenen saldırıları rakamlarla anlattı.

Putin, Ukrayna’da savaşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Grubu’na ait bir komuta merkezini ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve bazı birlik komutanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

“Özel askeri operasyonun” gidişatına ilişkin askeri yetkililerden bilgi alan Putin, burada yaptığı konuşmada, çatışma sahasında 2026 yılının başından bu yana 6 bin 500 kilometrekarelik alanı ve 310 yerleşim birimini ele geçirdiklerini söyledi.

Putin, “Kiev rejimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 10'undan biraz fazlasını ve Zaporijya Bölgesi'nin yüzde 16,5'ini kontrolü altında tutmaya devam ediyor. Lugansk Halk Cumhuriyeti ise artık tamamen bizim kontrolümüz altında.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırısının ardından Rus ordusunun sınır bölgelerinde “bir güvenlik kuşağı” oluşturma görevini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Putin, “Hedefimiz, Rusya'nın sınır bölgelerinin gelecekte mutlak güvenliğini sağlamaktır. Bunu, Ukrayna ile yapılabilecek olası barış müzakerelerinin bir konusu haline getirme niyetinde değiliz.” dedi.

Putin, Kiev yönetiminin Rus sanayi tesisleri ve enerji sektörüne yönelik saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksini ve altyapı tesislerini hedef almaya devam ettiklerini bildirdi.

“DONETSK’TEKİ DOBROPOLYE ŞEHRİNİ ELE GEÇİRDİK”

Cephe hattındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Dobropolye şehrini kontrol altına aldığını açıkladı.

Putin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi, şüphesiz temel hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. Merkez birliklerinin Dobropolye şehrini ele geçirmesi, özel askeri operasyonda önemli bir gelişmedir. Zira bu durum, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarına ulaşmak için doğrudan bir yol açmaktadır.” diye konuştu.

Donetsk sınırları içerisinde 2 bin 748 kilometrekarelik alanın hâlâ Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bulunduğuna dikkat çeken Putin, yalnızca bu yıl 2 bin kilometrekareden fazla alanın tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

GERASİMOV: “EYLÜLDEN BU YANA 92 YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİK”

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov da Putin’e sunduğu raporda, 1 Eylül’den bu yana Rus ordusunun tüm cephe hattında 1800 kilometrekareden fazla alanı ve 92 yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Donbas bölgesinin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini belirten Gerasimov, “Eylül ayında ve ekim ayının ilk iki haftası içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 500 kilometrekarelik bir alan ve 23 yerleşim yeri kontrolümüz altına girmiştir. Merkez askeri birliklerimiz, Dnipropetrovsk istikametinde düşmanın kilit savunma merkezlerinden biri olan Dobropolye şehrini kurtarmıştır.” ifadelerini kullandı.

“EYLÜLDEN BU YANA 15 BİNDEN FAZLA UKRAYNA HAVA HEDEFİ DÜŞÜRDÜK”

Kiev yönetiminin cephe hattında başarı sağlayamaması nedeniyle dikkatini Rusya topraklarının derinliklerindeki sivil altyapıya yönelik yoğun saldırılara çevirdiğini öne süren Gerasimov, bu yılın ocak ayında günde ortalama 120 civarında Ukrayna insansız hava aracı (İHA) ve füzesini etkisiz hâle getirdiklerini bildirdi.

Gerasimov, eylül ayı itibarıyla bu sayının beş kat arttığını belirterek, “Sadece eylül ayında 15 binden fazla hava hedefi düşürülmüştür, bu da günlük ortalama 500'den fazla hedefe tekabül etmektedir.” bilgisini paylaştı.

“UKRAYNA’YA 1,5 AYDA 12 BÜYÜK ÇAPLI SALDIRI YAPILDI”

Eylül ayından bu yana Ukrayna’ya 12 büyük çaplı saldırı düzenlendiğini hatırlatan Gerasimov, bu saldırılarda füze ve İHA üretimi ile depolanmasında kullanılan 30 askeri sanayi tesisi ve lojistik merkezinin yanı sıra yakıt, enerji ve ulaşım altyapısına ait 14 noktanın hedef alındığını ifade etti.

Gerasimov, saldırıların Ukrayna sanayi sektörünün seyir ve balistik füzeler de dâhil olmak üzere uzun menzilli silahlar üretme kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığını, ayrıca sanayi ve enerji sektörlerine ekipman tedarikini zorlaştırdığını savundu.

Eş zamanlı olarak Ukrayna’nın kritik metalürji tesislerine de saldırılar düzenlendiğini aktaran Gerasimov, bu saldırılar sonucunda ülkedeki çelik üretiminin durduğunu ve dokuz metalürji işletmesinin vurularak devre dışı bırakıldığını belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna’nın liman ve lojistik altyapısına ve deniz araçlarına yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Gerasimov, “Gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda 76 lojistik ve depolama merkezi, 203 liman altyapı tesisi ve Ukrayna’ya askeri kargo taşımak için kullanılan 93 deniz aracı vurulmuştur.” dedi.