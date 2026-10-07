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Kaynak: İHA

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada kocası Osman H. arkasından geldi.

Osman H., henüz bilinmeyen bir sebeple eşini bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma H.'yi hastaneye kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı. Osman H., aynı mahallede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.