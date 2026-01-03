Konya'da yaşanan olay ''Bu nasıl adalet'' dedirtti. Konya'da kendisini pusu kurulup vahşi bir saldırı sonrası bir gözünü kaybeden 18 yaşındaki Ali Ilgın'ın acısı dinmeden, sanık Muhammet Hanifi İriş (19) ve Emirhan Soytürk (18), tutuklandıktan yaklaşık 1.5 ay sonra tahliye edildi.

Sabah'ın haberine göre olay 11 Kasım 2025'te Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ilgın muştalı saldırıya uğradı. Sağ gözünün görme yetisini tamamen kaybettiği belirlenen genç, hastanede tedavi gördü.

Mağdur Ali Ilgın ifadesinde, "Emirhan özür dileyeceğini söyleyip beni çağırdı. Buluştuk, önümüzü bir araç kesti. İçinden Hanifi indi, bıçak çekti. Bıçağı düşürdükten sonra ikisi muşta çıkarıp beni dövmeye başladı" dedi

SUÇLARINI KABUL ETTİLER

Sanık Emirhan Soytürk ise savunmasında ise Ilgın ile aralarında husumet olduğu ve karşılaştıklarında da kendilerine küfür edildiğini iddia etti.

Saldırının hemen ardından ikili sosyal medyada paylaşımlara başladı. Videoda eğlenceli anları dikkat çeken ikilinin üzerindeki kıyafetlerde ve ellerinde Ilgın'ın kanı olması dehşete düşürdü...

BİR GÖZÜ KÖR ETMENİN BEDELİ 45 GÜN

Tutuklanan iki şüpheli 1.5 ay sonra serbest kaldı, cezaevinden çıkan saldırganların pişmanlık duymadığı paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Tahliye edildikten sonra bir araya gelen saldırganlar "'Birimiz erken çıktı birimiz geç ama aynı suç aynı kader dışarısı şimdi şahidimiz"

YARGI PAKETİ ELEŞTİRİLİYOR

Sosyal medyada vatandaşlar bu olaylara tepki gösterirken, son yargı paketi ile beraber binlerce hükümlünün cezasını tamamlamadan serbest bırakılması, şiddetin cezasız kaldığı yorumlarına sebep oldu.