Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi, şiddetli soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

Devlet Su İşleri tarafından 2009 yılında Pusat Deresi ile Madenköy Çayı üzerine inşa edilen barajın çevresinde kar kalınlığı bazı yerlerde 1 metreyi geçti.

Dondurucu havalar baraj gölünün yüzeyinde kalın bir buz tabakası oluşturdu.Kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşen barajın altında kalan eski yerleşim alanındaki kış görüntüsü ise ilgi çekiyor.

Bu arada karla mücadele ekipleri, barajın yer aldığı Hafik-Doğanşar yolunun trafiğe açık tutulması için aralıksız çalışıyor.

