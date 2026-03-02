Japonya’nın Çiba eyaletinin İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde annesi tarafından terk edilen bebek maymun Punch, pelüş orangutan oyuncağına sarılıp yalnızlığını giderdiği görüntüler tüm dünyada viral oldu.

Yanından bir saniye bile ayırmadığı oyuncağıyla ünlenen Punch, diğer maymunlardan şiddet görüp zorbalanmasıyla da gündeme geldi.

Diğer maymunlarla bağ kurmakta zorlandığı söylenen Punch, kendisi gibi zorbalığa uğrayan maymun Aiko ile arkadaş oldu. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.

PUNCH’IN OYUNCAĞINI ÇIKARDILAR

Yavru maymun Punch'ın hikayesinin tüm dünyada gündem olmasının ardından ticari bir ürüne de dönüştü. Bir dünya markası, Punch’ın peluş oyuncağını satışa çıkardı. Ürün kısa sürede büyük ilgi görürken bazı ülkelerde yok sattı.