Japonya’nın Ichikawa şehrindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan 7 aylık Punch, zorlu bir çocukluk süreci geçiriyor. Annesi tarafından terk edilen ve kendi türü içindeki diğer maymunlar tarafından dışlanan Punch, hayata tutunmak için sürekli bir peluş orangutan oyuncağına sarılıyor.

İnternet dünyasını ayağa kaldıran bu hikaye, yazılımcılara ilham verdi. Geliştirilen yeni web tabanlı oyun Zoo Fighter, Punch’ın bu zorlu dünyada ayakta kalma çabasını interaktif bir deneyime dönüştürüyor.

ZOO FİGHTER OYUNU NASIL OYNANIR?

Tamamen ücretsiz ve tarayıcı üzerinden oynanabilen bu dövüş oyununda temel amacınız, minik Punch’ı güvenli bölgeye ulaştırmak. İşte oyunun detayları:

Oyunda bizzat Punch rolünü üstleniyorsunuz. Tıpkı gerçek hayattaki gibi, karakterimiz dövüşürken bile peluş oyuncağını elinden bırakmıyor. Hedefiniz Yolunuza çıkan ve sizi engelleyen 100 rakip maymunu etkisiz hale getirmek. Eğer 100 maymunu yenmeyi başarırsanız, Punch nihayet huzur bulacağı güvenli bir yuvaya kavuşuyor.

WEB TABANLI VE ÜCRETSİZ

Herhangi bir kurulum gerektirmeyen Zoo Fighter, internet tarayıcısı olan her cihazdan oynanabiliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Punch’a dijital dünyada da olsa yardım edebilmenin keyfini yaşıyor.