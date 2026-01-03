ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Rocky Dağları'nda tek başına yürüyüş yapan bir kadına dağ aslanı olarak da bilinen puma saldırdı. Colorado Park ve Yaban Hayatı Sözcüsü Kara Van Hoose, kadının cansız bedeninin dün Estes Park'ın kuzeydoğusundaki Crosier Dağı patikasında ıssız bir ormanlık alanda diğer yürüyüşçüler tarafından bulunduğunu açıkladı.

Hoose, yürüyüşçülerin kadının cesedinin yanında bir puma gördüklerini ve taş atarak kaçmasını sağladıklarını belirterek, yürüyüşçüler arasında bir doktorun da olduğunu ve kadına müdahale ettiğini, ancak kadının çoktan hayatını kaybettiğini ifade etti.

İKİ PUMA ÖLDÜRÜLDÜ

Colorado Park ve Yaban Hayatı, saldırının ardından harekete geçerek, olay yerinin yakınındaki patikaları kapatarak, bölge tespit edilen iki pumayı vurarak öldürüldü. Colorado'da pumaların insanlara saldırması nadir bir olay olarak biliniyor. Colorado Park ve Yaban Hayatı'na 1990'dan bu yana 28 saldırı bildirilirken, son ölümcül saldırı 1999'da meydana geldi.