Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, sağanak yağışların ardından bölgeye özgü yaban hayatının nadir üyelerinden biri olan benekli semender görüntülendi.

İlçe kırsalında etkili olan yağışlar, doğal yaşamın gizli kahramanlarını gün yüzüne çıkardı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, benekli semenderin ıslak zeminde yavaş adımlarla ilerlediği görüldü. Çevresine aldırış etmeden yoluna devam eden semender, bir süre sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanına geri döndü.

Genellikle nemli bölgelerde ve yağışlı havalardan sonra ortaya çıkan bu türün görüntülenmesi, Pülümür'ün biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem taşıyor. Nadir rastlanan bu canlı, bölgenin yaban hayatı envanterinin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha kanıtladı.