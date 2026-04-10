Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı köylerde planlanan maden projeleri, bölge halkının tepkisini artırdı. Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu’nun çağrısıyla Tunceli ve İstanbul’da bir araya gelen yurttaşlar, projeye karşı hazırladıkları dilekçeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

GENİŞ KESİMDEN İTİRAZ

Platform adına açıklama yapan Hatun Esen, 24 Mart’ta halkın görüşüne açılan ve Dimin Madencilik tarafından Karagöz bölgesinde planlanan projeye köylüler başta olmak üzere geniş bir kesimin karşı çıktığını belirtti.

Esen, aynı bölgede yaklaşık 20 bin dönümlük alanın da değerli madenler için ruhsatlandırıldığını ifade ederek, bunun Pülümür’ün bütünlüklü şekilde madenciliğe açılması anlamına geldiğini vurguladı.

'YENİ HEDEF PÜLÜMÜR'

Türkiye genelinde benzer süreçlerin yaşandığına dikkat çeken Esen, Muğla’dan Ordu-Giresun hattına, Çanakkale’den Şırnak’a kadar birçok bölgede madencilik faaliyetlerinin yaygınlaştığını belirtti.

Pülümür’ün de bu sürecin yeni hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.

MALİYET ELEŞTİRİSİ

Projenin 7 milyon 827 bin 500 liralık bedeline işaret eden Esen, bu miktarın doğayı korumaya yönelik önlemleri dahi karşılamaktan uzak olduğunu savundu.

Projenin bir kalkınma adımı değil, yüksek rant ve yüksek tahribat yaratacak bir girişim olduğunu ifade etti.

YAŞAM ALANI VURGUSU

Bölgenin mera niteliğine dikkat çeken yurttaşlar, daha önce benzer bir projenin Tunceli İl Tarım Müdürlüğü tarafından aynı gerekçelerle sonlandırıldığını hatırlattı.

Açıklamada, köylerin yalnızca yaşam alanı değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir hafıza olduğu vurgulanarak, projenin çevresel olduğu kadar toplumsal etkiler de yaratacağı ifade edildi.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Platform, Pülümür Karagöz’de planlanan maden projesinin kamu yararı taşımadığını belirterek geri çekilmesini talep etti. Açıklamada, Türkiye genelinde benzer projelere karşı yürütülen mücadelenin büyütülmesi çağrısı yapıldı.

Eylemin ardından, projenin durdurulması için toplanan imzalar İl Müdürlüğü’ne sunuldu.