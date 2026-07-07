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Kaynak: İHA

Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde yaz ortasında dikkat çeken doğa manzaraları yaşanıyor. Pülümür ilçesinde yer alan, yaklaşık 3 bin 300 metre yükseklikteki Hel Dağları'nda kıştan kalan kar örtüsü üzerinde ilerleyen iki ayı kameralara yansıdı.

Bölgede dağcılık faaliyeti yürüten Munzur Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri, karlı yamaçlarda hareket eden iki ayıyı fark etti. Dağın zirvesine doğru tırmanışta olan ayılar, dağcılar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Yaz mevsiminin ortasında beyaz kar örtüsü üzerinde bir süre yol alan ayılar, daha sonra kayalık bölgeye doğru geçiş yaparak gözden kayboldu.