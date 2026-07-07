Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’den pul biber ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artış gösterdi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 7 milyon 143 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde 7 milyon 486 bin dolara yükseldi. 2026’nın ilk yarısında toplam 78 ülkeye pul biber satışı gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 560 bin dolarla Almanya aldı.

Almanya: 1 milyon 560 bin dolar

İngiltere: 994 bin dolar

Hollanda: 934 bin dolar

Bu ülkeler, Türk pul biberine en fazla talep gösteren pazarlar arasında öne çıktı.

SEKTÖRDE BÜYÜME İVMESİ SÜRÜYOR

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatında son yıllarda yakalanan artış trendinin 2026’nın ilk yarısında da devam ettiğini belirtti.

Kızıldemir, özellikle Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin pul biber üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

“ULUSLARARASI TALEP ARTIYOR”

Kızıldemir, “En tatlı acı” olarak nitelendirilen isotun eşsiz aroması sayesinde dünya genelinde yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. 78 ülkeye yapılan ihracatın, ürüne olan güvenin ve talebin giderek arttığını ortaya koyduğunu söyledi.

YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN BEKLENTİ YÜKSEK

Yeni biber fidelerinin toprakla buluşturulduğunu belirten Kızıldemir, yeni ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ihracat rakamlarının yıl sonuna kadar daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Pul biber ihracatındaki artışın, hem üretici hem ihracatçı hem de ülke ekonomisi açısından önemli katkılar sağladığı ifade edildi.