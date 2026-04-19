Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca düzenlenen 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 81 ilde kurulan 97 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Avcılar’da ise adaylar 10 okulda sınava girdi.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınava, 44 bin 872’si kadın, 71 bin 11’i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu. Sınav, bin 438 binada, 27 bin 26 salonda yapıldı ve saat 10.15’te başladı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Avcılar’daki Avcılar Atatürk Ortaokulu’na gelen adaylar, üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Engel grupları ve öğrenim düzeylerine göre ‘genel yetenek’ ve ‘genel kültür’ testlerinin uygulandığı sınavda adaylara 60 dakika süre verildi. Aday yakınları okul çevresinde sınavın bitmesini beklerken, kimlik kartını kaybeden ya da kimlik belgesinde fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00’a kadar açık tutuldu. 2026-EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs’ta açıklanacağı ve sınav sonuçlarının 4 yıl geçerli olacağı bildirildi.