Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan, temelleri 1840 yılında "Postane-i Amire" adıyla atılan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), mali bir uçurumun eşiğinde. Yıllarca bütçeye kar aktaran dev çınar, 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmesinden bu yana zarar sarmalından kurtulamıyor.

2025 YILINDA REKOR ZARAR: 4.5 MİLYAR TL

Sözcü'nün haberinde yer alan bilgilere göre PTT, 2025 yılını da 4 milyar 510 milyon lira ekside kapattı. Bu son rakamla birlikte, kurumun Varlık Fonu yönetiminde geçirdiği 7 yıllık sürecin toplam faturası 13 milyar 106 milyon liraya yükseldi. Bir zamanlar karıyla övünen kurumun, son 7 yılda adeta bir "zarar makinesine" dönüşmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"VARLIK FONU DEĞİL, DARLIK FONU OLDU"

Konuyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, PTT’nin bir gece yarısı kararnamesiyle başlayan serüvenini eleştirdi. 186 yıllık bir tarihin sistematik olarak tasfiye edildiğini savunan Balcan, kurumu bekleyen tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:

"Türkiye'nin her köşesine hizmet taşıyan bu devasa yapı, 2018'de Varlık Fonu'na devredildiğinden beri gün yüzü görmedi. Varlık Fonu, PTT için maalesef bir 'Darlık Fonu'na dönüşmüştür. Kurum liyakatsiz yönetimler elinde her geçen gün eriyor."



Mesut Balcan, liyakatsiz kadroların yönetimde söz sahibi olmasının hem bütçeyi sarstığını hem de mevcut çalışanları ağır bir iş yükü altında bıraktığını vurguladı.