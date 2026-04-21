PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nden, sosyal medyada ve bazı mecralarda yayılan "PTT siber saldırıya uğradı" iddiaları ile ilgili ilk açıklama geldi.
Yapılan teknik incelemeler sonucunda, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) bilgi sistemlerine yönelik başarılı bir siber saldırının gerçekleşmediği ve herhangi bir kullanıcı verisinin sızmadığı netleşti.
7/24 KORUMA VE MİLLİ STANDARTLAR
DMM, kurumun teknolojik altyapısının üst düzey güvenlik önlemleriyle korunduğuna dikkat çekerek şu detayları paylaştı:
PTT sistemleri, ulusal ve uluslararası siber güvenlik protokolleri doğrultusunda yönetilmektedir.
PTT veri merkezleri 7 gün 24 saat esasıyla siber tehditlere karşı takip edilmektedir.
Vatandaşların kişisel verilerinin en modern altyapılarla muhafaza edildiği vurgulandı.
"PANİK OLUŞTURMA ÇABALARINA İTİBAR ETMEYİN"
Açıklamada, bu tür iddiaların temel amacının kamuoyunda panik ve kurumlara karşı güvensizlik oluşturmak olduğu belirtildi.
DMM, vatandaşların sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlar yerine, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması gerektiğini hatırlattı.
PTT, kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) kapsamında tüm dijital süreçlerini en güncel şifreleme ve güvenlik mimarileriyle desteklemeye devam ediyor.