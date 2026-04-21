Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nden, sosyal medyada ve bazı mecralarda yayılan "PTT siber saldırıya uğradı" iddiaları ile ilgili ilk açıklama geldi.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Haberi Paylaş
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 1

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden "PTT’de dev veri sızıntısı" iddiaları üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayımladı.

1 9
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 2

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) bilgi sistemlerine yönelik başarılı bir siber saldırının gerçekleşmediği ve herhangi bir kullanıcı verisinin sızmadığı netleşti.

2 9
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 3

7/24 KORUMA VE MİLLİ STANDARTLAR

DMM, kurumun teknolojik altyapısının üst düzey güvenlik önlemleriyle korunduğuna dikkat çekerek şu detayları paylaştı:

3 9
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 4

PTT sistemleri, ulusal ve uluslararası siber güvenlik protokolleri doğrultusunda yönetilmektedir.

4 9
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 5

PTT veri merkezleri 7 gün 24 saat esasıyla siber tehditlere karşı takip edilmektedir.

5 9
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 6

Vatandaşların kişisel verilerinin en modern altyapılarla muhafaza edildiği vurgulandı.

6 9
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 7

"PANİK OLUŞTURMA ÇABALARINA İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada, bu tür iddiaların temel amacının kamuoyunda panik ve kurumlara karşı güvensizlik oluşturmak olduğu belirtildi.

7 9
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 8

DMM, vatandaşların sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlar yerine, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması gerektiğini hatırlattı.

8 9
PTT'de dev veri sızıntısı iddiası: İlk açıklama geldi - Resim: 9

PTT, kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) kapsamında tüm dijital süreçlerini en güncel şifreleme ve güvenlik mimarileriyle desteklemeye devam ediyor.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro