Gaziantep PTT Başmüdürlüğü’nde görev yapan bazı müdürlerin makam odalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin bulunmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede, Atatürk fotoğraflarının kaldırıldığı, odalarda yalnızca AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portrelerinin yer aldığı görüldü.

Durumu yerinde inceleyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, karşılaştığı manzaranın kabul edilemez olduğunu belirterek kamuoyuna sert açıklamalarda bulundu.

'Asmak zorunda değiliz' savunması

Öztürkmen, PTT Gaziantep Başmüdür Yardımcısı ve Pazarlama-Satış Müdürü Bekir Eminoğlu’nun, Atatürk portresinin neden bulunmadığına ilişkin sorusuna tepki çeken bir yanıt verdiğini aktardı. Eminoğlu’nun, "Atatürk'ün fotoğrafını asmak zorunda değiliz. Bize öyle bir mecburiyet bildirilmedi. Genel müdürlük gönderirse asarız” ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Aynı durumun PTT Gaziantep Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Bozgeyik’in makam odasında da yaşandığını belirten Öztürkmen, kamu kurumlarında sergilenen bu tutumun açık bir çifte standart olduğunu söyledi.

“Kamu kurumunda bir müdür, makam odasına Atatürk fotoğrafını asmak gibi bir mecburiyetlerinin olmadığını söyleyebiliyor. Ancak aynı müdür odasına Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asmak konusunda bir mecburiyet hissediyor” sözleriyle tepki gösterdi.

10 Kasım iddiası gündeme geldi

Öztürkmen, PTT Gaziantep Başmüdürü Mustafa Akdemir hakkında da dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Akdemir’in, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde saat 09.05’teki saygı duruşuna katılmamak için binadan dışarı çıkmadığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etti.

Bu iddiaya ilişkin sorularını açıkça dile getiren Öztürkmen, “Bu bilgi doğru mu? Neden Atatürk'ü anma törenine katılmadınız? 10 Kasım törenini protesto mu ettiniz?” diye sordu.

'Hiçbir kamu görevlisi bunu söyleyemez'

Atatürk’ün devletin kurucu lideri olduğuna dikkat çeken Öztürkmen, tüm kamu kurumlarında portresinin bulunmasının bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

“Büyük Önder Atatürk bu devletin kurucusudur. Dolayısıyla tüm devlet kurumlarında fotoğraflarının bulunması zorunludur. Hiçbir kamu görevlisi ‘Atatürk'ün resmini asmak gibi bir mecburiyetimiz yoktur’ diyemez! Herkes haddini hukukunu bilecek” ifadelerini kullanan Öztürkmen, sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

CHP’li vekil, Cumhuriyet savcılarını ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i göreve çağırarak, “Makam odasından Atatürk'ün fotoğraflarını kaldıran müdürler derhal görevinden alınmalıdır” dedi.