UPS, Tasarruf Hedefiyle Yeniden Yapılanıyor: İşgücü ve Hacim Stratejisi Değişiyor. Küresel lojistik devi UPS, geçen yıl yaklaşık 48 bin çalışanı işten çıkarırken, sürücüler için gönüllü ayrılık programları başlattı ve 93 binadaki operasyonunu kapatarak bu yıl yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf hedefledi.

Şirketin Mali İşler Direktörü Brian Dykes, bilanço sonrası düzenlenen konferans görüşmesinde, iş gücündeki azaltmanın artık doğal yıpranma yoluyla sürdürüleceğini söyledi. Dykes, tam zamanlı sürücüler için ikinci bir gönüllü ayrılık programı sunulmasının planlandığını açıkladı.

AMAZON İLE TESLİMAT STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

UPS, geçen yılın ocak ayında en büyük müşterisi ve aynı zamanda hızla büyüyen teslimat rakibi Amazon.com için düşük karlılıklı milyonlarca teslimatı azaltma planını hızlandıracağını duyurmuştu. UPS CEO’su Carol Tome, “Amazon için hızlandırılmış azaltım planımızın son altı ayındayız. 2026 boyunca ağımızı yeniden yapılandırırken günde bir milyon paketi daha azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

FİNANSAL PERFORMANS BEKLENTİLERİ AŞTI

Dördüncü çeyrek sonuçlarında 24,5 milyar dolar konsolide gelir açıklayan UPS, Wall Street beklentilerini aşarak hisselerinde pozitif bir etki yarattı. Erken işlemlerde UPS hisseleri %2,8 yükselirken, rakip FedEx hisseleri de %2,5 arttı.

UPS, 2024 yıllık raporuna göre yaklaşık 490 bin çalışan istihdam ediyor; bunların yaklaşık 78 bini yönetici pozisyonunda.

E-TİCARET GÖNDERİLERİNDE YENİ DÖNEM

Şirket ayrıca, ABD’de gümrüksüz düşük değerli e-ticaret gönderilerinin sona ermesinin ardından, karlılığını yeniden inşa etmeyi ve hacimleri istikrara kavuşturmayı amaçlıyor. CEO Tome, 2025’in “küresel ticaret politikalarındaki değişimler ve artan jeopolitik risklerle** dinamik bir yıl olduğunu” belirtti.

2026 GELİR BEKLENTİSİ VE FİYATLAMA GÜCÜ

UPS, 2026 yılı gelir tahminini 89,7 milyar dolar olarak duyurdu. Bu rakam, geçen yıl bildirilen 88,7 milyar doların üzerinde ve analistlerin ortalama tahmini olan 87,94 milyar doları geride bırakıyor.

Evercore ISI analisti Jonathan Chappell, UPS’in hem iç hem de uluslararası segmentlerdeki güçlü fiyatlama performansıyla bir çeyrek daha beklentilerin üstünü gerçekleştirdiğini söyledi.

GELİR VE HACİM TRENDLERİ

ABD iç pazar segmentinde hacimler düşmesine rağmen, parça başına gelir %8,3, uluslararası parça başına gelir ise %7,1 arttı. UPS, Amazon’a yönelik azaltımını tamamladığı için 2026’nın ilk yarısında gelirlerde düşüş, ikinci yarıda ise toparlanma bekliyor.

Şirket, 31 Aralık’ta sona eren çeyreğe ilişkin düzeltilmiş hisse başına 2,38 dolar kar açıkladı; bu, piyasa beklentisi olan 2,20 doların üzerinde gerçekleşti.