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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i üniversitedeki odasında öldüren Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak hakkında verilen hapis cezasında yeni bir gelişme yaşandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bıçak, davadaki savunması sırasında öldürülen Ceren Damar Şenel’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekmişti. Bu ifadeler nedeniyle hakkında “kişinin hatırasına hakaret” ve “hakaret” suçlarından dava açılmıştı.

1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, Vahit Bıçak’a “kişinin hatırasına hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, cezada takdir indirimi uygulamadı.

Ayrıca Bıçak’ın avukatlık mesleğinin hak ve yetkisini kullanması bir yıl süreyle yasaklandı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi de 14 Ocak 2026 tarihinde oy birliğiyle temyiz talebini reddederek Bıçak’a verilen cezayı onadı.

ADALET BAKANLIĞI YAZI GÖNDERDİ

Kararın ardından Adalet Bakanlığı, yerel mahkemeye birden fazla kez yazı göndererek cezanın infazı ile avukatlık yapmasının bir yıl yasaklanmasına ilişkin belgeleri istedi.

Bakanlığın yazılarında, mahkûmiyet kararının ve avukatlık mesleğinin hak ve yetkisini kullanmasının yasaklanmasına ilişkin kararın infaz edilmesinin ardından gerekli belgelerin ilgili baro başkanlığına ve Bakanlığa gönderilmesi istendi.

Ancak yerel mahkemenin Adalet Bakanlığı’nın yazılarını yanıtsız bıraktığı belirtildi.

“PSİKOLOJİK OLARAK İNFAZA HAZIR HİSSETMİYORUM”

Bu süreçte Vahit Bıçak, cezasının infazının ertelenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Bıçak başvurusunda; avukatlık mesleğini icra etmesi nedeniyle müvekkil iş ve işlemlerinin yoğunluğunu, kronik diyabet hastası olduğunu, “psikolojik olarak infaza hazır hissetmiyor” olmasını ve ailevi ve kişisel nedenlerini gerekçe gösterdi. Bıçak, hakkında verilen hükmün infazının iki yıl süreyle ertelenmesini talep etti.

İNFAZI 1 YIL ERTELENEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası, Bıçak’ın başvurusunu kabul etti. Kararla birlikte Bıçak’ın cezasının infazı ve avukatlık mesleğini yapmasının engellenmesi bir yıl süreyle ertelendi.

Böylece Bıçak, karar kapsamında bir yıl boyunca cezaevine girmeyecek ve avukatlık yapmaya devam edecek.