Olay, dün Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Kurum binasına giren Ş.K. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle görevli psikolog Y.D.’ye bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan psikolog, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI: ZANLI CEZAEVİNDE

Olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı Ş.K., İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALI PSİKOLOĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan psikolog Y.D.’den ise sevindirici haber geldi. Tedavisi devam eden kamu görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Hakkari Valiliği ve ilgili birimlerin olayla ilgili başlattığı idari ve adli soruşturma kapsamlı şekilde sürdürülüyor.