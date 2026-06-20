Psikologlara göre bu alışkanlıklar düşük zeka göstergesi

MERAKTAN YOKSUN OLMAK

Çocuk gelişimiyle ilgilenen uzmanlar ve psikologlar, öğrenme isteği ile merakı yüksek zekanın en net belirtileri arasında sayar. Hatta Albert Einstein, dehasını olağanüstü yeteneklerinden ziyade bitmek bilmeyen merakına borçlu olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, etrafında olup bitenlere kayıtsız kalan, yeni bir şeyler öğrenmek adına parmağını bile oynatmayan ve keşfetme arzusu taşımayan bireylerdeki bu durum, düşük zihinsel kapasitenin bir işareti olarak kabul ediliyor.