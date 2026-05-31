UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dün akşam Budapeşte'deki Puskas Arena'da sahaya çıkan PSG, İngiltere temsilcisi Arsenal'i mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Tarihi zaferin ardından başta Paris olmak üzere ülkenin birçok noktasında kutlamalar yapılırken, başkentte güvenlik güçleri ile bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Kutlamalar sırasında çeşitli noktalarda çöp konteynerleri ve kiralık bisikletler ateşe verildi. Olaylara itfaiye ekipleri müdahale ederek yangınları kontrol altına aldı.

Polis ekipleri, toplanan taraftar gruplarını dağıtmak amacıyla biber gazı kullanırken, bazı kişiler havai fişeklerle karşılık verdi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Paris'in simge noktalarından Şanzelize Caddesi de olayların yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. Cadde üzerindeki en az bir otobüs durağı zarar gördü.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülke çapında 15 şehirde kabul edilemez olayların meydana geldiğini açıkladı.

Kutlamalar süresince ülke genelinde 426 kişi gözaltına alınırken, yaşanan olaylarda 7 polis memuru yaralandı.

Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Fransa genelinde 22 bin güvenlik görevlisi görev yaparken, bunların 8 bini Paris'te konuşlandırılmıştı.