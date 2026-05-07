Paris Saint-Germain’in (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselmesinin ardından Fransız polisinin taraftarların kutlamalarına müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 127 kişi gözaltına alındı.

Almanya’da oynanan rövanş maçında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan PSG, toplam skorla finale yükselerek Arsenal’ın rakibi oldu.

Bu gelişmenin ardından Paris’teki Parc des Princes Stadyumu çevresi başta olmak üzere birçok noktada taraftarlar gece boyunca kutlama yaptı.

KUTLAMALAR OLAYLARA DÖNÜŞTÜ

Stadyum çevresindeki kutlamalar sırasında bazı taraftarların polise havai fişek fırlattığı, güvenlik güçlerinin ise biber gazıyla müdahalede bulunduğu bildirildi. Olaylarda çöp konteynerlerinin ateşe verildiği ve bazı bölgelerde trafik akışının aksadığı belirtildi.

127 GÖZALTI, ÇOK SAYIDA YARALI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yaşanan olayları şiddetle kınadığını belirterek, yüzlerce kişinin polise saldırdığını ve bazı dükkanlarda yağmalama girişiminde bulunulduğunu ifade etti.

Nunez, olaylarda 23’ü polis olmak üzere 34 kişinin yaralandığını, bir kişinin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı. Toplamda 127 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.