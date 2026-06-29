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Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fransız devi, Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen genç yıldız Yan Diomande'nin transferinde önemli mesafe kat etti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, 19 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Yan Diomande, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştı. PSG'nin genç futbolcuyu uzun vadeli projesinin önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 13 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın yükselen yıldızları arasına adını yazdırdı.

PSG'nin kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.