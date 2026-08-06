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Kaynak: Haber Merkezi

Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemindeki önemli hamlelerinden birini gerçekleştirerek Maghnes Akliouche'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Fransız devi, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken, transfer için Monaco'ya 50 milyon euro bonservis ödedi.

50 MİLYON EUROLUK YATIRIM

PSG'nin gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görülen Akliouche, 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin dikkat çeken transferlerinden biri oldu.

Başkent ekibi, genç oyuncunun uzun yıllar takımın önemli isimlerinden biri olmasını hedefliyor.

YENİ SEZONDA PSG FORMASI GİYECEK

Monaco altyapısından yetişen Maghnes Akliouche, gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmişti.

23 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Paris Saint-Germain formasıyla hem Ligue 1 hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.