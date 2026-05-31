UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşan Paris Saint-Germain, tarihi başarısını taraftarıyla birlikte kutladı.
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Paris'te binlerce taraftarla buluştu. Kutlamalara Marquinhos ve Ousmane Dembélé'nin açıklamaları damga vurdu.Furkan Çelik
Eyfel Kulesi'nin önündeki Champ-de-Mars Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda binlerce PSG taraftarı takımlarını karşılamak için saatler öncesinden alanı doldurdu.
MARQUINHOS ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin konuşmasının ardından sahneye çıkan takım kaptanı Marquinhos, taraftarları coşturdu.
Brezilyalı futbolcu, “Herkese merhaba! Sesinizi duyalım! Biz üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olduk” sözleriyle meydanı adeta ayağa kaldırdı.
Taraftarlarla birlikte şampiyonluk tezahüratları yapan Marquinhos'un enerjisi kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri oldu.
DEMBÉLÉ'DEN ÜÇÜNCÜ KUPA SÖZÜ
Kutlamalarda en büyük ilgiyi gören isimlerden biri de Ousmane Dembélé oldu.
Taraftarların “Ballon d'Or” tezahüratları eşliğinde mikrofonu eline alan Fransız yıldız, yeni sezon için iddialı konuştu.
Dembélé, “Bir kez kazanmak güzel ama iki kez kazanmak daha güzel. Gelecek yıl üçüncü kez kazanmak için geri döneceğiz” diyerek taraftarlardan büyük alkış aldı.
EYFEL KULESİ'NİN GÖLGESİNDE TARİHİ GECE
PSG futbolcuları, teknik heyet ve yöneticiler kırmızı-mavi renklerle süslenen meydanda taraftarlarla birlikte uzun süre kutlama yaptı.
Bradley Barcola ve Désiré Doué'nin renkli görüntüler oluşturduğu organizasyonda futbolcular tek tek sahneye çağrılarak taraftarlar tarafından alkışlandı.
MACRON İLE BULUŞTULAR
Champ-de-Mars'taki kutlamaların ardından PSG kafilesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmek üzere Elysee Sarayı'na geçti.