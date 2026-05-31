Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı

PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Paris'te binlerce taraftarla buluştu. Kutlamalara Marquinhos ve Ousmane Dembélé'nin açıklamaları damga vurdu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşan Paris Saint-Germain, tarihi başarısını taraftarıyla birlikte kutladı.

1 9
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 2

Eyfel Kulesi'nin önündeki Champ-de-Mars Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda binlerce PSG taraftarı takımlarını karşılamak için saatler öncesinden alanı doldurdu.

2 9
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 3

MARQUINHOS ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin konuşmasının ardından sahneye çıkan takım kaptanı Marquinhos, taraftarları coşturdu.

3 9
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 4

Brezilyalı futbolcu, “Herkese merhaba! Sesinizi duyalım! Biz üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olduk” sözleriyle meydanı adeta ayağa kaldırdı.

Taraftarlarla birlikte şampiyonluk tezahüratları yapan Marquinhos'un enerjisi kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri oldu.

4 9
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 5

DEMBÉLÉ'DEN ÜÇÜNCÜ KUPA SÖZÜ

Kutlamalarda en büyük ilgiyi gören isimlerden biri de Ousmane Dembélé oldu.

Taraftarların “Ballon d'Or” tezahüratları eşliğinde mikrofonu eline alan Fransız yıldız, yeni sezon için iddialı konuştu.

5 9
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 6

Dembélé, “Bir kez kazanmak güzel ama iki kez kazanmak daha güzel. Gelecek yıl üçüncü kez kazanmak için geri döneceğiz” diyerek taraftarlardan büyük alkış aldı.

6 9
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 7

EYFEL KULESİ'NİN GÖLGESİNDE TARİHİ GECE

PSG futbolcuları, teknik heyet ve yöneticiler kırmızı-mavi renklerle süslenen meydanda taraftarlarla birlikte uzun süre kutlama yaptı.

7 9
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 8

Bradley Barcola ve Désiré Doué'nin renkli görüntüler oluşturduğu organizasyonda futbolcular tek tek sahneye çağrılarak taraftarlar tarafından alkışlandı.

8 9
PSG Şampiyonlar Ligi zaferini Eyfel Kulesi önünde kutladı - Resim: 9

MACRON İLE BULUŞTULAR

Champ-de-Mars'taki kutlamaların ardından PSG kafilesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmek üzere Elysee Sarayı'na geçti.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro