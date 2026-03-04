Avrupa devleri Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in peşine düştü.

Yaz döneminde golcü transferi gerçekleştirmek isteyen birçok önemli kulübün listesinde ilk sırada yer alan Osimhen için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

FOOT MERCATO: PSG OSIMHEN TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Foot Mercato, uzun süredir Osimhen'in durumunu yakından takip eden PSG'nin yıldız oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle transferinden vazgeçtiğini yazdı.

LUIS ENRIQUE DE VETO ETTİ

Ayrıca Luis Enrique'nin de Osimhen'i kollektif oyuna dayalı felsefesine uymadığı gerekçesiyle veto ettiği belirtiliyor.

OSIMHEN'İN MALİYETİ PSG'YE GERİ ADIM ATTIRDI

Osimhen'in tahmini bonservis bedeli 150 milyon Euro ve yıllık maaş talebi 20 milyon Euro olarak zikrediliyor. PSG pahalı bir operasyon olarak gördüğü bu transferde geri adım attı.