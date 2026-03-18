Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea deplasmanında ortaya koyduğu etkili performansla sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiliz ekibi karşısında oyun kontrolünü elinde tutan son şampiyon PSG, aldığı net galibiyetle bu sezonun da favorilerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

PSG'DE GÖZLER GALATASARAY - LIVERPOOL EŞLEŞMESİNDE

PSG’nin çeyrek finaldeki rakibi, Galatasaray - Liverpool eşleşmesinin galibi olacak. Fransız ekibinde maç sonrası açıklamalarda bulunan takım kaptanlarından Marquinhos, olası rakipleri değerlendirdi.

Brezilyalı stoper, rakip tercih etmediklerini açık şekilde ifade etti.

'RAKİP TERCİHİMİZ YOK'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marquinhos, “Galatasaray mı, Liverpool mu? Tercihimiz yok. Futbol çok dinamik bir spor. Rakibe çok fazla bakmıyoruz, kendi yapabileceklerimize odaklanıyoruz.” dedi.

Deneyimli savunmacı, PSG’nin önceliğinin kendi oyununu geliştirmek olduğunu vurguladı.

'PSG İLE OYNAMAKTAN MUTLU OLMAYACAKLAR'

Marquinhos’un en dikkat çeken sözleri ise olası çeyrek final eşleşmesiyle ilgili oldu. Brezilyalı yıldız, “Rakip bize geliştirebileceğimiz şeyleri gösteriyor ve hangi takımla karşılaşırsak karşılaşalım, bence PSG ile oynamaktan mutlu olmayacaklar.” ifadelerini kullandı.

'EN İNCE AYRINTISINA KADAR HAZIRLANACAĞIZ'

Marquinhos, Şampiyonlar Ligi’nde bundan sonraki her turun çok daha zor geçeceğini de hatırlattı.

Başarılı savunmacı, “Bunlar iki maç olacak, en ince ayrıntısına kadar düşünülecek iki üst düzey maç. Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.